https://1prime.ru/20251224/ukraina-865892505.html

Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине

Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ

Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине

Соединённые Штаты сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T22:26+0300

2025-12-24T22:26+0300

2025-12-24T22:26+0300

украина

сша

вашингтон

нато

fox news

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg

ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Соединённые Штаты сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Мы ближе, чем когда-либо", - заявил он телеканалу Fox News, добавив, что Вашингтон верит, что мир на Украине точно возможен.

https://1prime.ru/20251224/es-865892275.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, вашингтон, нато, fox news, в мире