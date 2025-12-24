https://1prime.ru/20251224/ukraina-865892505.html
Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
24.12.2025
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Соединённые Штаты сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Мы ближе, чем когда-либо", - заявил он телеканалу Fox News, добавив, что Вашингтон верит, что мир на Украине точно возможен.
Постпред США при НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Уитакер: США приближаются к разрешению конфликта на Украине