Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865892964.html
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины - 24.12.2025, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:54+0300
2025-12-24T22:54+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
рф
владимир путин
юрий ушаков
фридрих мерц
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает. "Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого", - сказал Уитакер телеканалу Fox News. Как заявил Уитакер, "в конце концов все сведется к тому, чтобы обе стороны соблюдали перемирие". В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры продолжатся в январе. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251224/es-865892275.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a203693d62ef4473329db9cf9e195f72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, рф, владимир путин, юрий ушаков, фридрих мерц, нато, fox news, ес
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Фридрих Мерц, НАТО, Fox News, ЕС
22:54 24.12.2025
 
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Постпред США при НАТО Уитакер: вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
© AP Photo / Paul Vernon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает.
"Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого", - сказал Уитакер телеканалу Fox News.
Как заявил Уитакер, "в конце концов все сведется к тому, чтобы обе стороны соблюдали перемирие".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры продолжатся в январе. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации
Вчера, 22:22
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАРФВладимир ПутинЮрий УшаковФридрих МерцНАТОFox NewsЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала