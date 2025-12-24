https://1prime.ru/20251224/ukraina-865892964.html

Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины

ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает. "Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого", - сказал Уитакер телеканалу Fox News. Как заявил Уитакер, "в конце концов все сведется к тому, чтобы обе стороны соблюдали перемирие". В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры продолжатся в январе. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

