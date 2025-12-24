Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые дорогие новогодние украшения в мире - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/ukrashenija-865858503.html
Названы самые дорогие новогодние украшения в мире
Названы самые дорогие новогодние украшения в мире - 24.12.2025, ПРАЙМ
Названы самые дорогие новогодние украшения в мире
Украсить ель к Рождеству и Новому году дороже всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии, подсчитало РИА Новости стоимость традиционных праздничных украшений в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T04:16+0300
2025-12-24T04:16+0300
бизнес
индия
эстония
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865858503.jpg?1766539018
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украсить ель к Рождеству и Новому году дороже всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии, подсчитало РИА Новости стоимость традиционных праздничных украшений в различных странах мира. Для расчетов брали искусственную ель высотой 1,8 метра, светодиодную гирлянду и украшение на макушку ели. Расчет производился на основе открытых данных. Как показал анализ, дороже всего подготовка к празднику обойдется эстонцам - в среднем 219 долларов. Также украшение рождественского дерева бьет по карману жителей Грузии (200,4 доллара), Армении и Бельгии - примерно по 193 доллара. Пятерку самых дорогих елок закрывает Испания (178,7 доллара). Недалеко от нее ушла и Мексика (177,7 доллара). Чуть меньше на украшение ели потратят жители Венгрии (166,5 доллара). Примерно на одном уровне расходы на праздничные украшения в Болгарии и Ирландии - по 144,9 и 143,4 доллара соответственно. Десятой самой дорогой нарядной елкой в мире стало дерево из Германии (135,4 доллара). Россия же расположилась на 26-м месте по расходам на праздничные украшения. Так, нарядить елку можно примерно за 75,7 доллара (6 003 рубля). При этом дешевле всего в этом году украсить ель можно в Индии: расходы на покупку украшений не превышают 22 доллара. Кроме того, доступной по цене рождественская елка оказалась в ЮАР (44,1 доллара), Китае (45 долларов) и Франции (45,4 доллара). Чуть больше расходов понесут жители Киргизии (46,3 доллара) и Словении (49,6 доллара). Более 50 долларов потратят на создание новогоднего настроения японцы (51,7 доллара), американцы (52,1 доллара) и голландцы (58,1 доллара). Десятку стран с самыми доступными новогодними украшениями замкнула Бразилия (60,9 доллара). Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Православная церковь отмечает его 7 января (25 декабря по старому стилю), а Римско-католическая - в ночь с 24 на 25 декабря.
индия
эстония
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, индия, эстония, грузия
Бизнес, ИНДИЯ, ЭСТОНИЯ, ГРУЗИЯ
04:16 24.12.2025
 
Названы самые дорогие новогодние украшения в мире

Украсить ель к Рождеству и Новому году дешевле всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украсить ель к Рождеству и Новому году дороже всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии, подсчитало РИА Новости стоимость традиционных праздничных украшений в различных странах мира.
Для расчетов брали искусственную ель высотой 1,8 метра, светодиодную гирлянду и украшение на макушку ели. Расчет производился на основе открытых данных.
Как показал анализ, дороже всего подготовка к празднику обойдется эстонцам - в среднем 219 долларов. Также украшение рождественского дерева бьет по карману жителей Грузии (200,4 доллара), Армении и Бельгии - примерно по 193 доллара. Пятерку самых дорогих елок закрывает Испания (178,7 доллара). Недалеко от нее ушла и Мексика (177,7 доллара).
Чуть меньше на украшение ели потратят жители Венгрии (166,5 доллара). Примерно на одном уровне расходы на праздничные украшения в Болгарии и Ирландии - по 144,9 и 143,4 доллара соответственно. Десятой самой дорогой нарядной елкой в мире стало дерево из Германии (135,4 доллара).
Россия же расположилась на 26-м месте по расходам на праздничные украшения. Так, нарядить елку можно примерно за 75,7 доллара (6 003 рубля).
При этом дешевле всего в этом году украсить ель можно в Индии: расходы на покупку украшений не превышают 22 доллара. Кроме того, доступной по цене рождественская елка оказалась в ЮАР (44,1 доллара), Китае (45 долларов) и Франции (45,4 доллара). Чуть больше расходов понесут жители Киргизии (46,3 доллара) и Словении (49,6 доллара).
Более 50 долларов потратят на создание новогоднего настроения японцы (51,7 доллара), американцы (52,1 доллара) и голландцы (58,1 доллара). Десятку стран с самыми доступными новогодними украшениями замкнула Бразилия (60,9 доллара).
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Православная церковь отмечает его 7 января (25 декабря по старому стилю), а Римско-католическая - в ночь с 24 на 25 декабря.
 
БизнесИНДИЯЭСТОНИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала