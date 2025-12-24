В аэропорту Волгограда сняли ограничения

https://1prime.ru/20251224/volgograd-865859898.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Волгограда ввели в 3.03 мск среды. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
