В аэропорту Волгограда сняли ограничения

2025-12-24T06:05+0300

2025-12-24T06:05+0300

2025-12-24T06:21+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Волгограда ввели в 3.03 мск среды. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

