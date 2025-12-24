Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/volodin-865868779.html
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин
Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:26+0300
2025-12-24T11:26+0300
экономика
россия
общество
вячеслав володин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируется на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства", - сказал Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20251216/volodin--865596374.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , вячеслав володин, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
11:26 24.12.2025
 
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин

Володин: принимаемые Госдумой законы анализируют на предмет поддержки семьи

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируется на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства", - сказал Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Володин призвал устанавливать цены на жилье по его востребованности
16 декабря, 12:00
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала