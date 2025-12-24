https://1prime.ru/20251224/volodin-865868779.html
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин
Принимаемые законы анализируются с позиции поддержки семьи, заявил Володин
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируется на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства", - сказал Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
