ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Боевики ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ Александр Саенко. "Пожестче (условия – ред.), чем в тюрьмах. Все в колючке (колючая проволока - ред.), никуда ты не выйдешь, можно только в туалет. Утром на зарядку и пробежку со своим командиром, больше никуда. В другой корпус не попадешь, потому что там КПП и колючая проволока", — рассказал военнопленный. Он добавил, что подписавших контракт лишают документов и мобильных телефонов, которыми дают пользоваться только по воскресеньям в присутствии наблюдающего украинского военного, тот будет слушать, с кем и о чем говорит заключенный контрактник. Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.

