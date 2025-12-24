https://1prime.ru/20251224/vsu-865860922.html

ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление

2025-12-24T07:15+0300

экономика

россия

общество

рф

харьковская область

киев

владимир путин

андрей белоусов

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865860922.jpg?1766549733

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября заявил, что российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ. Ранее в декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что военные ВС РФ уверенно продвигаются вперед на купянском направлении, приближая день общей победы. В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что Владимир Зеленский от тщеславия бросил резервы в бессмысленный бой на купянском направлении, сам же Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию. "Командование ВСУ не считает липцовское направление приоритетным и перебросило из Липцов на купянское направление часть подразделений 13-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, на севере Харькова замечены расчеты БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

2025

