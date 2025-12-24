Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление - 24.12.2025
ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление
ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление - 24.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление
ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T07:15+0300
2025-12-24T07:15+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября заявил, что российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ. Ранее в декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что военные ВС РФ уверенно продвигаются вперед на купянском направлении, приближая день общей победы. В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что Владимир Зеленский от тщеславия бросил резервы в бессмысленный бой на купянском направлении, сам же Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию. "Командование ВСУ не считает липцовское направление приоритетным и перебросило из Липцов на купянское направление часть подразделений 13-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, на севере Харькова замечены расчеты БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
россия, общество, рф, харьковская область, киев, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, всу, вс рф, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Общество, РФ, Харьковская область, Киев, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, МИД РФ
07:15 24.12.2025
 
ВСУ перебросили часть нацгвардии на Купянское направление

ВС России перебросили часть 13-й бригады нацгвардии на Купянское направление

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Президент РФ Владимир Путин 19 ноября заявил, что российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ. Ранее в декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что военные ВС РФ уверенно продвигаются вперед на купянском направлении, приближая день общей победы. В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что Владимир Зеленский от тщеславия бросил резервы в бессмысленный бой на купянском направлении, сам же Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию.
"Командование ВСУ не считает липцовское направление приоритетным и перебросило из Липцов на купянское направление часть подразделений 13-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на севере Харькова замечены расчеты БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
 
