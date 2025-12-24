https://1prime.ru/20251224/vsu-865891413.html
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек
ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
