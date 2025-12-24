Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек - 24.12.2025, ПРАЙМ
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек - 24.12.2025, ПРАЙМ
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. | 24.12.2025, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
общество , россия, денис пушилин
Общество , РОССИЯ, Денис Пушилин
21:58 24.12.2025
 
В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек

Пушилин: один человек погиб, двое получили ранения в результате агрессии ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
ОбществоРОССИЯДенис Пушилин
 
 
