В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек

В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек - 24.12.2025, ПРАЙМ

В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. | 24.12.2025, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

