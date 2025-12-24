Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.12.2025
ВТБ рассказал о росте рынка сбережений в России
ВТБ рассказал о росте рынка сбережений в России - 24.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о росте рынка сбережений в России
Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 триллионов рублей, увеличившись на 15%, сообщает пресс-служба ВТБ. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:03+0300
2025-12-24T09:03+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 триллионов рублей, увеличившись на 15%, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 триллионов рублей, увеличившись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5%, до отметки 62,5 триллиона", - говорится в сообщении. Отмечается, что рынок сбережений в этом году демонстрирует уверенный рост, который поддерживается высокими ставками. Важным структурным сдвигом в потребительское поведение стало укрепление финансовой дисциплины – россияне стали осознанно подходить к формированию накоплений и даже в период смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняют накопительную модель, указывает банк. В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллиона рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. "Мы наблюдаем не просто рост активов на счетах россиян, а фундаментальный культурный сдвиг: накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. Рынок сбережений показывает стабильный рост, и, по нашим прогнозам, он продолжится и в следующем году, показав двузначные темпы", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке банка, вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом замедлится, однако, по-прежнему будет выше инфляции и может варьироваться в зависимости от стратегии ЦБ по смягчению ДКП.​
финансы, россия, алексей охорзин, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Алексей Охорзин, ВТБ
09:03 24.12.2025
 
ВТБ рассказал о росте рынка сбережений в России

ВТБ: рынок сбережений по итогам 2025 года достигнет 66 триллионов рублей

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 триллионов рублей, увеличившись на 15%, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 триллионов рублей, увеличившись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5%, до отметки 62,5 триллиона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рынок сбережений в этом году демонстрирует уверенный рост, который поддерживается высокими ставками. Важным структурным сдвигом в потребительское поведение стало укрепление финансовой дисциплины – россияне стали осознанно подходить к формированию накоплений и даже в период смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняют накопительную модель, указывает банк.
В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллиона рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.
"Мы наблюдаем не просто рост активов на счетах россиян, а фундаментальный культурный сдвиг: накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. Рынок сбережений показывает стабильный рост, и, по нашим прогнозам, он продолжится и в следующем году, показав двузначные темпы", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке банка, вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом замедлится, однако, по-прежнему будет выше инфляции и может варьироваться в зависимости от стратегии ЦБ по смягчению ДКП.​
Заголовок открываемого материала