ВС зарегистрировал жалобу банка ВТБ на решения судов по долгам "Трансаэро"

ВС зарегистрировал жалобу банка ВТБ на решения судов по долгам "Трансаэро"

2025-12-24T14:02+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал кассационную жалобу банка ВТБ как кредитора обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" на решения нижестоящих судов об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности по ее долгам совладельцев и бывших топ-менеджеров авиакомпании, следует из материалов дела. "Банк ВТБ – кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, ВТБ оспаривает определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 февраля 2025 года, а также постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая и постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 октября. Как сообщалось в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Петербурга, вердикт которого впоследствии подтвердили суды двух инстанций, в феврале в связи с истечением срока исковой давности освободил от субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" ее совладельцев - супругов Ольгу и Александра Плешаковых, которые также занимали там руководящие должности, а также главу Международного авиационного комитета СНГ Татьяну Анодину и бывшего главного бухгалтера "Трансаэро" Андрея Ковалева. Ранее, в апреле 2023 года, арбитражный суд Петербурга объединил в одно производство поданное еще в 2019 году заявление кредитора, ВТБ, о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" Плешаковых и Анодиной путем взыскания с них более 249,2 миллиарда рублей и аналогичное заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта в отношении Плешаковых и Ковалева, которое было подано в сентябре 2020 года. Плешаковой принадлежит 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% у дочерей Плешаковых – Натальи и Татьяны. Кроме того, Плешакова была гендиректором, Плешаков – председателем совета директоров. Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту. Дело о ее банкротстве рассматривается 10 лет, два месяца и пять дней, указывается в карточке дела.

2025

