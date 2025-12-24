https://1prime.ru/20251224/zakharova-865866008.html

Симоньян поздравила Захарову с юбилеем

Симоньян поздравила Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ

Симоньян поздравила Захарову с юбилеем

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T10:15+0300

2025-12-24T10:15+0300

2025-12-24T10:15+0300

общество

москва

мария захарова

маргарита симоньян

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865865751_0:0:2650:1492_1920x0_80_0_0_ad78fa66ee4172b6f154d01184234ab7.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её способность всегда помочь другим - это редчайшее качество. "Я знаю, что ты помогаешь вообще невероятному количеству людей. Никогда, в любое время дня и ночи не отказываешь в этом, когда к тебе обращаются. Это редчайшее качество. Пусть Господь вознаградит тебя за это, и ты будешь счастлива, любима. Всегда. А то, какая ты крутая, всем известно и без моего поздравления", - сказала Симоньян в эфире радио Sputnik. Симоньян также назвала Захарову настоящим другом и отметила, что высоко ценит поддержку, которую представитель МИД оказывала ей и ее семье. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.

https://1prime.ru/20251216/zakharova-865616664.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, мария захарова, маргарита симоньян, мид