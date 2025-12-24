Симоньян поздравила Захарову с юбилеем

https://1prime.ru/20251224/zakharova-865866008.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её способность всегда помочь другим - это редчайшее качество. "Я знаю, что ты помогаешь вообще невероятному количеству людей. Никогда, в любое время дня и ночи не отказываешь в этом, когда к тебе обращаются. Это редчайшее качество. Пусть Господь вознаградит тебя за это, и ты будешь счастлива, любима. Всегда. А то, какая ты крутая, всем известно и без моего поздравления", - сказала Симоньян в эфире радио Sputnik. Симоньян также назвала Захарову настоящим другом и отметила, что высоко ценит поддержку, которую представитель МИД оказывала ей и ее семье. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
