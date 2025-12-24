https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865865272.html

"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х выразил недовольство по поводу инициативы Владимира Зеленского о переносе даты празднования Рождества в Украине."На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни", — так он прокомментировал его обращение.Зеленский подчеркнул, что украинцы без труда приняли традицию празднования Рождества по западному календарю, и предложил возможность изменения других праздников.На прошлой неделе, на фоне успехов российской армии на поле боя, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил прекратить огонь к Рождеству, однако не уточнил, о какой именно дате идет речь — 25 декабря или 7 января.На Украине официальное празднование Рождества с выходным днем теперь совпадает с западными традициями согласно новоюлианскому календарю. Закон, закрепляющий это, был подписан Зеленским в июле 2023 года.

