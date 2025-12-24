Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста - 24.12.2025
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х выразил недовольство по поводу инициативы Владимира Зеленского о переносе даты празднования Рождества в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х выразил недовольство по поводу инициативы Владимира Зеленского о переносе даты празднования Рождества в Украине."На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни", — так он прокомментировал его обращение.Зеленский подчеркнул, что украинцы без труда приняли традицию празднования Рождества по западному календарю, и предложил возможность изменения других праздников.На прошлой неделе, на фоне успехов российской армии на поле боя, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил прекратить огонь к Рождеству, однако не уточнил, о какой именно дате идет речь — 25 декабря или 7 января.На Украине официальное празднование Рождества с выходным днем теперь совпадает с западными традициями согласно новоюлианскому календарю. Закон, закрепляющий это, был подписан Зеленским в июле 2023 года.
10:10 24.12.2025
 
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста

Боуз раскритиковал Зеленского за его слова о Рождестве

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х выразил недовольство по поводу инициативы Владимира Зеленского о переносе даты празднования Рождества в Украине.
"На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни", — так он прокомментировал его обращение.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
"Может рухнуть". СМИ обеспокоены положением Зеленского
Вчера, 23:20
Зеленский подчеркнул, что украинцы без труда приняли традицию празднования Рождества по западному календарю, и предложил возможность изменения других праздников.
На прошлой неделе, на фоне успехов российской армии на поле боя, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил прекратить огонь к Рождеству, однако не уточнил, о какой именно дате идет речь — 25 декабря или 7 января.
На Украине официальное празднование Рождества с выходным днем теперь совпадает с западными традициями согласно новоюлианскому календарю. Закон, закрепляющий это, был подписан Зеленским в июле 2023 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине
01:27
 
