Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии - 24.12.2025
Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии
Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии - 24.12.2025, ПРАЙМ
Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии
Пользователи немецкого новостного сайта Die Welt активно обсуждают опубликованный Владимиром Зеленским мирный план по завершению конфликта на Украине. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T17:11+0300
2025-12-24T17:11+0300
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пользователи немецкого новостного сайта Die Welt активно обсуждают опубликованный Владимиром Зеленским мирный план по завершению конфликта на Украине."Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские", — написала Marion G."Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора", — отметил Callixtus."Конечно же ответом на это будет "нет", поскольку редко когда предполагаемые проигравшие в войне могут определять условия", — подчеркнул Otto K."С этим "планом" вновь стало ясно, что Зеленский и его европейские спонсоры не хотят мира. Это ведущая к эскалации бумажка, которую Россия не может принять", — указал Arne D."Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна. После своего краха в 1945 году Германия также была вынуждена уступить обширные бывшие немецкие территории на востоке. Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми", — резюмировал Cord N.Как сообщили ряд СМИ в среду, Зеленский презентовал проект в рамках встречи с украинскими журналистами. В числе его положений — отказ Киева отводить вооруженные силы из российских областей, однако Москве предлагается освободить Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. При этом Украина стремится к совместному с США контролю над Запорожской АЭС без участия России. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости отметил, что проект Зеленского по разрешению вооруженного конфликта на Украине является уклонением от действительности.
17:11 24.12.2025
 

Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пользователи немецкого новостного сайта Die Welt активно обсуждают опубликованный Владимиром Зеленским мирный план по завершению конфликта на Украине.
"Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские", — написала Marion G.
"Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора", — отметил Callixtus.
"Конечно же ответом на это будет "нет", поскольку редко когда предполагаемые проигравшие в войне могут определять условия", — подчеркнул Otto K.
"С этим "планом" вновь стало ясно, что Зеленский и его европейские спонсоры не хотят мира. Это ведущая к эскалации бумажка, которую Россия не может принять", — указал Arne D.
"Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна. После своего краха в 1945 году Германия также была вынуждена уступить обширные бывшие немецкие территории на востоке. Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми", — резюмировал Cord N.
Как сообщили ряд СМИ в среду, Зеленский презентовал проект в рамках встречи с украинскими журналистами. В числе его положений — отказ Киева отводить вооруженные силы из российских областей, однако Москве предлагается освободить Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. При этом Украина стремится к совместному с США контролю над Запорожской АЭС без участия России.
Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости отметил, что проект Зеленского по разрешению вооруженного конфликта на Украине является уклонением от действительности.
