Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили рекордный максимум в ходе торгов в среду, инвесторы активно инвестируют в драгоценные металлы в качестве защитных активов, а также в ожидании дальнейшего снижения учётной ставки в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,47% относительно предыдущего закрытия, или на 21,3 доллара - до 4 527 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 554,9 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,73% - до 72,365 доллара за унцию. Ранее в среду котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,75 доллара. Золото и серебро на этой неделе "буквально нажали на педаль газа", обновив ценовые рекорды, что отражает их привлекательность как средств сохранения стоимости в ожидании снижения банковских ставок в США и сохраняющихся глобальных долговых проблем, передает агентство Рейтер сообщение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). По итогам декабрьского заседания ФРС США понизила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
