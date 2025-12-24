Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/zoloto--865861935.html
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива - 24.12.2025, ПРАЙМ
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива
Цены на золото обновили рекордный максимум в ходе торгов в среду, инвесторы активно инвестируют в драгоценные металлы в качестве защитных активов, а также в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T08:29+0300
2025-12-24T08:29+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили рекордный максимум в ходе торгов в среду, инвесторы активно инвестируют в драгоценные металлы в качестве защитных активов, а также в ожидании дальнейшего снижения учётной ставки в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,47% относительно предыдущего закрытия, или на 21,3 доллара - до 4 527 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 554,9 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,73% - до 72,365 доллара за унцию. Ранее в среду котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,75 доллара. Золото и серебро на этой неделе "буквально нажали на педаль газа", обновив ценовые рекорды, что отражает их привлекательность как средств сохранения стоимости в ожидании снижения банковских ставок в США и сохраняющихся глобальных долговых проблем, передает агентство Рейтер сообщение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). По итогам декабрьского заседания ФРС США понизила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
https://1prime.ru/20251212/zoloto-865493520.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Comex
08:29 24.12.2025
 
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива

Золото обновило рекордный максимум в ходе торгов в среду

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили рекордный максимум в ходе торгов в среду, инвесторы активно инвестируют в драгоценные металлы в качестве защитных активов, а также в ожидании дальнейшего снижения учётной ставки в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,47% относительно предыдущего закрытия, или на 21,3 доллара - до 4 527 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 554,9 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,73% - до 72,365 доллара за унцию. Ранее в среду котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,75 доллара.
Золото и серебро на этой неделе "буквально нажали на педаль газа", обновив ценовые рекорды, что отражает их привлекательность как средств сохранения стоимости в ожидании снижения банковских ставок в США и сохраняющихся глобальных долговых проблем, передает агентство Рейтер сообщение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
По итогам декабрьского заседания ФРС США понизила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
СМИ: в Мали суд постановил вернуть Barrick Mining конфискованное золото
12 декабря, 20:23
 
ЭкономикаРынокТоргиМировая экономикаСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала