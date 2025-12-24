Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото растет четвертый день подряд - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/zoloto--865882530.html
Цена на золото растет четвертый день подряд
Цена на золото растет четвертый день подряд - 24.12.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет четвертый день подряд
Стоимость золота растет в среду, находится в плюсе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T17:56+0300
2025-12-24T17:56+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_60b5e2c2b0815b0a32564a2aa8c59642.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду, находится в плюсе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06% - до 4 502,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% - до 71,41 доллара за унцию. За предыдущие три торговые дня золото подорожало более чем на 3%. Инвесторы отмечают, что этому способствует ряд факторов, в том числе увеличенный спрос на надежные активы. "Отсутствие каких-либо "медвежьих" факторов… падение курса доллара и определенный уровень спроса на безопасные активы поддерживают золото", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика City Index и Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada). В среду была опубликована еженедельная статистика по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 декабря снизилось на 10 тысяч - до 214 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 223 тысяч.
https://1prime.ru/20251224/zoloto--865861935.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_208:0:4208:3000_1920x0_80_0_0_65784a79e013dd7df4b0ce99753632e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
17:56 24.12.2025
 
Цена на золото растет четвертый день подряд

Золото дорожает четвертую торговую сессию подряд

© fotolia.com / dimdimichЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / dimdimich
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду, находится в плюсе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06% - до 4 502,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% - до 71,41 доллара за унцию.
За предыдущие три торговые дня золото подорожало более чем на 3%. Инвесторы отмечают, что этому способствует ряд факторов, в том числе увеличенный спрос на надежные активы.
"Отсутствие каких-либо "медвежьих" факторов… падение курса доллара и определенный уровень спроса на безопасные активы поддерживают золото", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика City Index и Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
В среду была опубликована еженедельная статистика по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 декабря снизилось на 10 тысяч - до 214 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 223 тысяч.
Золотые слитки
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива
08:29
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала