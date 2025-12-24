Цена на золото растет четвертый день подряд

https://1prime.ru/20251224/zoloto--865882530.html
Стоимость золота растет в среду, находится в плюсе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду, находится в плюсе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06% - до 4 502,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% - до 71,41 доллара за унцию. За предыдущие три торговые дня золото подорожало более чем на 3%. Инвесторы отмечают, что этому способствует ряд факторов, в том числе увеличенный спрос на надежные активы. "Отсутствие каких-либо "медвежьих" факторов… падение курса доллара и определенный уровень спроса на безопасные активы поддерживают золото", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика City Index и Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada). В среду была опубликована еженедельная статистика по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 декабря снизилось на 10 тысяч - до 214 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 223 тысяч.
