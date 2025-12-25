https://1prime.ru/20251225/advokat-865901634.html
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, сообщила адвокат
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи при выселении из квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться из квартиры", - сказала собеседница агентства. Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, которая заявляла, что в момент совершения сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены. Вопрос о выселении певицы из квартиры суд передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о ее принудительном выселении из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Аферисты "обрабатывали" певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
москва
Верховный суд
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, которая заявляла, что в момент совершения сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении
Вопрос о выселении певицы из квартиры суд передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда
. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о ее принудительном выселении из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье.
Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение.
Аферисты "обрабатывали" певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей.
Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
