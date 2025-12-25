Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой - 25.12.2025
Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в текущем году перевезла 2,2 миллиона пассажиров по программе дополнительных скидок для детей от 2 до 12 лет, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По решению президента мы также начали в этом году программу по дополнительным скидкам для детей от 2 до 12 лет. В рамках этой программы уже перевезено в 2025 году 2,2 миллиона пассажиров. Это больше, чем в прошлом году", - сказал Александровский. Он добавил, что наибольший рост перевозок по программе дополнительных скидок для детей был по России. В январе вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидок в размере 50% от тарифа на внутренних авиарейсах детям с гражданством РФ в возрасте от 2 до 12 лет, которые летят с сопровождающим пассажиром (пассажирами). "Аэрофлот" начал продавать билеты с такими скидками с 23 декабря 2024 года.
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
11:16 25.12.2025
 
Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой

Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей до 12 лет со скидкой

"Аэрофлот"
Аэрофлот
"Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в текущем году перевезла 2,2 миллиона пассажиров по программе дополнительных скидок для детей от 2 до 12 лет, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По решению президента мы также начали в этом году программу по дополнительным скидкам для детей от 2 до 12 лет. В рамках этой программы уже перевезено в 2025 году 2,2 миллиона пассажиров. Это больше, чем в прошлом году", - сказал Александровский.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Число рейсов из России на Кубу выросло
10:11
Он добавил, что наибольший рост перевозок по программе дополнительных скидок для детей был по России.
В январе вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидок в размере 50% от тарифа на внутренних авиарейсах детям с гражданством РФ в возрасте от 2 до 12 лет, которые летят с сопровождающим пассажиром (пассажирами). "Аэрофлот" начал продавать билеты с такими скидками с 23 декабря 2024 года.
 
