Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой
Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой - 25.12.2025, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" за год перевезла 2,2 миллиона детей со скидкой
25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в текущем году перевезла 2,2 миллиона пассажиров по программе дополнительных скидок для детей от 2 до 12 лет, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По решению президента мы также начали в этом году программу по дополнительным скидкам для детей от 2 до 12 лет. В рамках этой программы уже перевезено в 2025 году 2,2 миллиона пассажиров. Это больше, чем в прошлом году", - сказал Александровский. Он добавил, что наибольший рост перевозок по программе дополнительных скидок для детей был по России. В январе вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидок в размере 50% от тарифа на внутренних авиарейсах детям с гражданством РФ в возрасте от 2 до 12 лет, которые летят с сопровождающим пассажиром (пассажирами). "Аэрофлот" начал продавать билеты с такими скидками с 23 декабря 2024 года.
рф
