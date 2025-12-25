Российский рынок акций незначительно снижается

https://1prime.ru/20251225/aktsii-865905234.html

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга небольшим снижением, следует из данных Московской биржи.

2025-12-25T10:17+0300

2025-12-25T10:17+0300

2025-12-25T10:17+0300

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 2 716,49 пункта. В лидерах роста акции "Абрау‑Дюрсо" (+4,69%), ДВМП (+0,96%), префы "Ленэнерго" (+0,44%), обыкновенные акции "Озона" (+0,32%) и ТМК (+0,23%). В лидерах снижения - акции "Русгидро" (-1,88%), "М.Видео" (-1,5%), "Самолета" (-1,18%), "СПБ Биржи" (-0,99%) и "Соллерса" (-0,88%). "Сегодня с утра торги проходят нейтрально, индекс Мосбиржи лишь на 20 пунктов выше отметки 2 700 пунктов. Таким образом, возрастают риски тестирования этой преграды и ее пробоя, что усилит нисходящее движение", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Полагаем, что диапазон 2 700 - 2 750 пунктов по индексу Мосбиржи останется актуальным и на сегодня. До появления четких сигналов на геополитической арене спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке бумагах, либо на бумагах с понятным потенциалом роста", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.

