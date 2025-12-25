https://1prime.ru/20251225/alentova-865917386.html

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - 25.12.2025, ПРАЙМ

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким

Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T16:23+0300

2025-12-25T16:23+0300

2025-12-25T16:23+0300

рф

архангельская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916950_0:246:2047:1397_1920x0_80_0_0_d1c3249d7db619088fcf89257ab8d022.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени Маяковского, сообщается в Telegram-канале театра. В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. "Сегодня, 25 декабря 2025 года, во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года", - говорится в сообщении. В театре отметили, что творческие пути Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого пересеклись на съемочной площадке фильма "Зависть богов" режиссера Владимира Меньшова, где они исполнили главные роли. "Сегодня по трагическому совпадению их судьбы переплелись навсегда - на экране и в жизни", - добавляется в сообщении. Также коллектив Театра имени Маяковского выразил соболезнования семье и близким Алентовой, а также всему коллективу и руководству Театра имени Пушкина, где артистка служила на протяжении 60 лет. Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.

рф

архангельская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, архангельская область