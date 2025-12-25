Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - 25.12.2025
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - 25.12.2025, ПРАЙМ
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:23+0300
2025-12-25T16:23+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени Маяковского, сообщается в Telegram-канале театра. В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. "Сегодня, 25 декабря 2025 года, во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года", - говорится в сообщении. В театре отметили, что творческие пути Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого пересеклись на съемочной площадке фильма "Зависть богов" режиссера Владимира Меньшова, где они исполнили главные роли. "Сегодня по трагическому совпадению их судьбы переплелись навсегда - на экране и в жизни", - добавляется в сообщении. Также коллектив Театра имени Маяковского выразил соболезнования семье и близким Алентовой, а также всему коллективу и руководству Театра имени Пушкина, где артистка служила на протяжении 60 лет. Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
рф, архангельская область
РФ, Архангельская область
16:23 25.12.2025
 
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени Маяковского, сообщается в Telegram-канале театра.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года.
"Сегодня, 25 декабря 2025 года, во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что творческие пути Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого пересеклись на съемочной площадке фильма "Зависть богов" режиссера Владимира Меньшова, где они исполнили главные роли.
© РИА Новости . / РИА Новости, Григорий СысоевАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
"Сегодня по трагическому совпадению их судьбы переплелись навсегда - на экране и в жизни", - добавляется в сообщении.
Также коллектив Театра имени Маяковского выразил соболезнования семье и близким Алентовой, а также всему коллективу и руководству Театра имени Пушкина, где артистка служила на протяжении 60 лет.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
 
