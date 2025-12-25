Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о причине смерти Алентовой - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/alentova-865919689.html
СМИ рассказали о причине смерти Алентовой
СМИ рассказали о причине смерти Алентовой - 25.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о причине смерти Алентовой
Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:38+0300
2025-12-25T17:38+0300
общество
рф
архангельская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916950_0:246:2047:1397_1920x0_80_0_0_d1c3249d7db619088fcf89257ab8d022.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life."У артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса", — говорится в публикации.Алентова умерла в возрасте 83-х лет.Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
рф
архангельская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916950_0:54:2047:1589_1920x0_80_0_0_f111b41173dc93d489eb07c260b2e860.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, архангельская область
Общество , РФ, Архангельская область
17:38 25.12.2025
 
СМИ рассказали о причине смерти Алентовой

Life: Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life.
"У артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса", — говорится в публикации.
Алентова умерла в возрасте 83-х лет.
Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
 
ОбществоРФАрхангельская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала