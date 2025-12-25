https://1prime.ru/20251225/alentova-865919689.html

СМИ рассказали о причине смерти Алентовой

СМИ рассказали о причине смерти Алентовой - 25.12.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о причине смерти Алентовой

Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T17:38+0300

2025-12-25T17:38+0300

2025-12-25T17:38+0300

общество

рф

архангельская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916950_0:246:2047:1397_1920x0_80_0_0_d1c3249d7db619088fcf89257ab8d022.jpg

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life."У артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса", — говорится в публикации.Алентова умерла в возрасте 83-х лет.Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.

рф

архангельская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, архангельская область