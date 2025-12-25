https://1prime.ru/20251225/alzhir-865895920.html
Алжир ждет реакции Франции на закон о колонизации
2025-12-25T00:34+0300
общество
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир ждет реакции Франции на закон о преступном характере колонизации, решение продолжать отрицать свои преступления или признать историческую вину остается в руках Парижа, заявил РИА Новости депутат Национальной народной ассамблеи (парламента) от партии "Движение общества за мир" Слиман Заркани.
В среду парламент Алжира единогласно принял законопроект о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, преступной.
"Цель не разорвать отношения с Францией, а, напротив, создать основу для примирения с исторической правдой и обеспечения взаимного уважения. От Парижа сегодня требуется признать свои действия (колониальной эпохи - ред.) государственным преступлением. Нельзя построить равноправные отношения, пока не будет признания этого факта. Мяч на стороне руководства Елисейского дворца: либо продолжать это отрицать, либо последовать логике справедливости и чести, чего требует принятый закон", - сказал он.
По словам собеседника агентства, в Алжире рассматривают этот шаг в качестве необходимой коррекции курса развития двусторонних отношений. Таким образом, на законодательном уровне исключается возможность возвращения к совместному диалогу без выполнения Францией четких требований. К примеру, бывшая метрополия настаивает на том, что во время национально-освободительной войны преступления совершались с обеих сторон.
"В тексте явно отвергается любая формула "приравнивания жертвы к палачу". Это осуществление законного и суверенного права свободных народов, чтобы избежать фальсификации истории", - добавил парламентарий.
Так, авторы принятого закона выделили 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор.
Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.
Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.
Ранее зампредседателя партии "Движение общества за мир" Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы.
В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.
