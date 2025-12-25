https://1prime.ru/20251225/alzhir-865896041.html

Алжир переходит к судебно-правовым механизмам давления на Францию

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир переходит к судебно-правовым механизмам давления на Францию для признания политики колониализма преступной, необходимо вернуть разграбленное государственное имущество и возместить ущерб, заявил РИА Новости депутат Национальной народной ассамблеи (парламента) от партии "Движение общества за мир" Слиман Заркани. В среду парламент Алжира единогласно принял законопроект о признании преступной колониальной политики, которую Франция проводила в стране в период в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года. "В рамках вопроса о национальной памяти Алжир переходит от "политического требования" к судебно-правовым механизмам. В том, что касается эффективных механизмов воздействия на Францию, они главным образом строятся на двух основных направлениях: во-первых, закон предполагает использование государством всех возможных законных способов и механизмов, чтобы добиться официальных извинений и признания преступлений колониализма и его последствий", - сказал он. По словам собеседника агентства, не менее важным вопросом остается вывезенная французской стороной государственная казна, для чего понадобилось несколько кораблей. "Наиболее серьезным для Франции будет вопрос о возврате похищенных средств казны, а также других материальных ценностей и имущества, включая национальный архив, который мы считаем нашим неотчуждаемым правом", - добавил парламентарий. Что касается второго направления, Заркани отметил положения принятого закона о привлечении Франции к ответственности за преступления, в том числе совершенные в постколониальный период. "Закон обязывает Францию предоставить топографические карты установленных мин и мест, где происходили ядерные испытания. Кроме того, предполагается возложить на Париж расходы на дезактивацию загрязненной радиацией местности и выплаты компенсации пострадавшим. Эти преступления не подлежат исковой давности", - подчеркнул он. Так, авторы принятого закона выделили 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор. Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.

