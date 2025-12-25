Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива - 25.12.2025
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива - 25.12.2025, ПРАЙМ
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива
Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу нефтепродуктов, сообщило ведомство. "Владельцы АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения ФАС. Компании прекратили ограничивать продажу топлива", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ООО "Ника" не продавало топливо гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" в определенные периоды прекращало либо ограничивало реализацию бензина. При этом обе компании занимают доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском, Быстроистокском и Советском районах. В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период. Управление выдало ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5" предупреждения. "Компании их исполнили и прекратили создавать дискриминационные условия при реализации топлива", - заключили в ФАС.
Бизнес, УФАС
09:11 25.12.2025
 
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива

В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива по требованию ФАС

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу нефтепродуктов, сообщило ведомство.
"Владельцы АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения ФАС. Компании прекратили ограничивать продажу топлива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ООО "Ника" не продавало топливо гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" в определенные периоды прекращало либо ограничивало реализацию бензина. При этом обе компании занимают доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском, Быстроистокском и Советском районах.
В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период. Управление выдало ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5" предупреждения.
"Компании их исполнили и прекратили создавать дискриминационные условия при реализации топлива", - заключили в ФАС.
 
