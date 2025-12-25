https://1prime.ru/20251225/azs-865902566.html

В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива

В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива - 25.12.2025, ПРАЙМ

В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива

Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T09:11+0300

2025-12-25T09:11+0300

2025-12-25T09:11+0300

бизнес

уфас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу нефтепродуктов, сообщило ведомство. "Владельцы АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения ФАС. Компании прекратили ограничивать продажу топлива", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ООО "Ника" не продавало топливо гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" в определенные периоды прекращало либо ограничивало реализацию бензина. При этом обе компании занимают доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском, Быстроистокском и Советском районах. В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период. Управление выдало ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5" предупреждения. "Компании их исполнили и прекратили создавать дискриминационные условия при реализации топлива", - заключили в ФАС.

https://1prime.ru/20251224/rossiya-865884718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, уфас