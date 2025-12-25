https://1prime.ru/20251225/azs-865902566.html
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Владельцы двух сетей АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прекратили ограничивать продажу нефтепродуктов, сообщило ведомство. "Владельцы АЗС в Алтайском крае исполнили предупреждения ФАС. Компании прекратили ограничивать продажу топлива", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ООО "Ника" не продавало топливо гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" в определенные периоды прекращало либо ограничивало реализацию бензина. При этом обе компании занимают доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском, Быстроистокском и Советском районах. В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период. Управление выдало ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5" предупреждения. "Компании их исполнили и прекратили создавать дискриминационные условия при реализации топлива", - заключили в ФАС.
