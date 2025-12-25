https://1prime.ru/20251225/benzin-865925342.html

Цена бензина в Чехии опустилась до минимума более чем за четыре года

ПРАГА, 25 дек – ПРАЙМ. Цена бензина в Чехии опустилась на самый низкий уровень более чем за четыре года, достигнув в среднем 33,35 кроны (около 1,61 доллара) за литр, в последний раз она была на этом уровне в июле 2021 года, цена дизтоплива составляет 32,62 кроны (около 1,58 доллара) за литр, сообщил в четверг новостной портал Idnes со ссылкой на компанию CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автомобильное топливо в Чехии. "За минувшую неделю цена бензина Natural 95 снизилась в среднем на 0,41 кроны (около 0,01 доллара) за один литр, составив в среднем 33,35 кроны за один литр. В последний раз цена бензина была в Чехии столь низкой в июле 2021 года. Дизельное топливо также подешевело за неделю более чем на 0,4 кроны за один литр (около 0,01 доллара) за один литр и продавалось в среднем за 32,62 кроны", - говорится в сообщении. В последние дни 2024 года бензин в Чехии стоил в среднем на 2,32 кроны (около 0,11 доллара) за один литр дороже, чем сейчас, а дизельное топливо - дороже на 2,24 кроны (около 0,1 доллара) за один литр. Самый дешевый в Чехии бензин в настоящее время продается в Карловых Варах (на западе страны), один литр там стоит 32,01 кроны (около 1,55 доллара). Также ниже средних цен по стране бензин продается в Южной Чехии, Либереце (на северо-западе страны) и Злине (на востоке страны). Самые высокие цены на автомобильное топливо традиционно сохраняются в Праге и Центрально-Чешском крае, бензин здесь стоит в среднем около 34,2 кроны (около 1,66 доллара) за один литр. "Цены на топливо на автозаправочных станциях в Чехии на прошлой неделе значительно снизились. Однако цены на нефть постепенно стабилизируются, и то же самое относится к оптовым ценам на автотопливо. Цены на бензин и дизельное топливо будут продолжать падать, но потенциал для снижения цен постепенно уменьшается", - сообщил порталу Idnes аналитик компании XTB Иржи Тылечек.

