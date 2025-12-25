https://1prime.ru/20251225/bezhenka-865897432.html
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск
ДОНЕЦК, 25 дек – ПРАЙМ. Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него.
"С ВСУ такая ситуация – не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: "Будем уходить, мы вас сотрем". Мы на лавочке сидели с женщинами, шел военный и говорит: "Слава Украине". А женщины уже в таком возрасте, пока повернулись, а потом говорит: "Здравствуйте". И он ответил, так и сказал", – сказала Кулик.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
