Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251225/bezhenka-865897432.html
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск - 25.12.2025, ПРАЙМ
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск
Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T03:07+0300
2025-12-25T03:07+0300
общество
экономика
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865897432.jpg?1766621278
ДОНЕЦК, 25 дек – ПРАЙМ. Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него. "С ВСУ такая ситуация – не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: "Будем уходить, мы вас сотрем". Мы на лавочке сидели с женщинами, шел военный и говорит: "Слава Украине". А женщины уже в таком возрасте, пока повернулись, а потом говорит: "Здравствуйте". И он ответил, так и сказал", – сказала Кулик. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
красноармейск
рф
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, всу
Общество , Экономика, Красноармейск, РФ, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ
03:07 25.12.2025
 
Беженка рассказала, как ВСУ угрожали уничтожить Красноармейск

Беженка из Красноармейска рассказала, как украинский солдат угрожал уничтожить город

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 25 дек – ПРАЙМ. Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него.
"С ВСУ такая ситуация – не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: "Будем уходить, мы вас сотрем". Мы на лавочке сидели с женщинами, шел военный и говорит: "Слава Украине". А женщины уже в таком возрасте, пока повернулись, а потом говорит: "Здравствуйте". И он ответил, так и сказал", – сказала Кулик.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
ЭкономикаОбществоКрасноармейскРФХарьковская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала