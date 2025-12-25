https://1prime.ru/20251225/bitkoin-865869543.html

Биткоин еще всем покажет: итоги года и прогноз

В 2025 году было сделано много послаблений в регулировании для криптовалют и дан зеленый свет для крупного капитала в США, который является основным покупателем

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В 2025 году было сделано много послаблений в регулировании для криптовалют и дан зеленый свет для крупного капитала в США, который является основным покупателем и индикатором для всего мира. Основными фундаментальными изменениями стали подписание законопроекта Genius Act, который регулирует правила для стейблкоинов. Это способствует более безопасному и понятному хранению и использованию стейблкоинов, что в целом позитивно и для биткоина: в долгосрочной перспективе увеличится объем стейблкоинов, на которые можно покупать крипту.Также в профессиональных кругах практически прекратились разговоры о том, что США задушат стейблкоины, - то, чего многие боялись, так как без стейблов криптовалюты сильно бы сдулись. Прекратились они, потому что стейблкоины в большей своей части обеспечены долговыми бумагами США, что выгодно самим Штатам. Компания Tether, эмитент USDT, уже держит больше долговых бумаг США, чем многие европейские страны. Плюс стейблы помогают расширять использование доллара во всем мире, что особенно актуально и может быть неким спасательным кругом для Америки.В массовом сегменте важно разрешение пенсионным фондам вкладываться в крипту и инвестировать в счета 401(k). Это пенсионные накопительные планы в США, где средства откладываются на будущее, недоступны для снятия до определенного возраста без штрафов, но ими можно управлять, выбирая инвестиции, включая теперь и крипту.Цены на биткоин в этом году достигали максимума - 126 000 долларов. Компании, фонды и покупатели через ETF, которые раньше не имели простого доступа к крипте, стали катализатором роста. Сильный рост BTC создал ситуацию, когда компании, копившие криптовалюту на балансе, стали оцениваться дороже, чем их фактические активы. Это называлось премией к цене. За счет этой премии возникла криптоэйфория и большой объем покупок различными компаниями. Самая крупная из них - Strategy, которая накапливает биткоин с 2020 года. Она упала в десятки раз в 2022-м, но вместе с ростом цены биткоина воскресла и обновила максимальную стоимость своих акций.По аналогии с прошлыми циклами осень 2025-го должна была стать пиком. Многие держатели BTC верят в эту теорию и начали продавать. Но из интересного: 10 октября незаметно прошла новость о том, что компании, имеющие более 50% баланса в криптовалюте, могут быть исключены из глобальных индексов MSCI, которые покупают крупнейшие хедж-фонды и где основные деньги. Под ударом оказались Strategy и другие, например крупные майнеры. Теперь смысла в покупках может не быть, и они не смогут привлекать деньги под крипту. Окончательное решение об исключении будет 15 января. Исходя из этого, мы получили сильные продажи от держателей биткоина. И сам поток покупок от компаний уменьшился.Что касается альткоинов, то здесь произошло самое сильное разочарование: многие ждали альтсезона в конце 2025-го вместе с ростом биткоина, но его не случилось. Большинство популярных альткоинов торговались ниже цен 2024 года. Хотя капитализация индекса альткоинов из топ-100 увеличилась, рост был слабым и уступал биткоину. Учитывая тотальное разочарование и сильное падение альтов (многие из них сейчас на исторических минимумах), это дает потенциал для их роста в будущем: для взлета в разы нужна маленькая капитализация. Оценка их будет похожа на фондовый рынок - по реальным показателям компании (альткоин - это та же компания, только в крипте): сколько они зарабатывают и какой потенциал в будущем.До этого были огромные ожидания для всех, но сейчас ясно, что 95% альтов уйдут в ноль, а их технологии не представляют ценности. Поэтому для обычного инвестора самое правильное - накапливать биткоин и точечно пробовать альткоины с целью обогнать рост на коротком горизонте.Что случится в 2026-мСамые громкие ожидаемые события – вступление ближе к лету в должность нового главы Федрезерва. Этого очень ждет Дональд Трамп (во всяком случае, медийно), потому что он хочет низкие ставки. Хотя, по моему мнению, это скорее популизм: нынешний глава ФРС делает все довольно неплохо.Обычно нулевые ставки вводят во время кризиса или сильного обвала на фонде (чаще происходит все вместе), но сейчас фондовый рынок на максимумах. Поэтому могут разыграть карту, где первое полугодие будет слабым для рынков, а новый глава ФРС придет как спаситель.Сейчас биткоин уже упал достаточно, и я ожидаю отскока в район 95–100 тысяч долларов в ближайший месяц-два. После этого если фондовый рынок уйдет в коррекцию, то можем получить ситуацию, похожую на 2019 год: тогда биткоин вырос до 13 тысяч и затем медленно скатывался до 6–7 тысяч. Ровно как и сейчас, только цена тогда была в 10 раз меньше. Кстати, еще одна заметка: за 6 лет цена выросла в 10 раз - и это не с минимумов. Поэтому самая психологически верная и финансово обоснованная стратегия - просто накапливать биткоин на коррекциях в долгую.Автор - ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко

