Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин поздно вечером в среду, 24 декабря, провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием. "Неожиданных вопросов не было... Собственно, говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса. Путин сам комментировал их выступления и просил также руководителя экономического блока правительства комментировать их выступления", - сказал Песков журналистам.
