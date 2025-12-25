Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса - 25.12.2025
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса - 25.12.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса
Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T14:01+0300
2025-12-25T14:01+0300
россия
бизнес
рф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин поздно вечером в среду, 24 декабря, провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием. "Неожиданных вопросов не было... Собственно, говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса. Путин сам комментировал их выступления и просил также руководителя экономического блока правительства комментировать их выступления", - сказал Песков журналистам.
рф
россия, бизнес, рф, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:01 25.12.2025
 
Песков рассказал о встрече Путина с представителями бизнеса

Песков: Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин поздно вечером в среду, 24 декабря, провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием.
"Неожиданных вопросов не было... Собственно, говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса. Путин сам комментировал их выступления и просил также руководителя экономического блока правительства комментировать их выступления", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков
Песков заявил о важности подготовки кадров
13:50
 
Заголовок открываемого материала