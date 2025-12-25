https://1prime.ru/20251225/blagoveschensk-865899469.html
Жителя Благовещенска осудили за попытку похитить пять миллионов рублей
2025-12-25T06:42+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 дек – ПРАЙМ. Житель Благовещенска осужден за попытку похитить у китайских бизнесменов 5 миллионов рублей, суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно и штраф 150 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
"В августе 2025 года Удод, используя свои деловые контакты, пытался похитить 5 миллионов рублей у китайских предпринимателей, владеющих магазином в Благовещенске. Он убеждал потерпевших в том, что у их бизнеса существуют серьёзные проблемы с правоохранительными органами, и предлагал за вознаграждение помочь в их решении через своего якобы знакомого сотрудника ФСБ. При этом никаких реальных связей или возможностей для оказания такого содействия у него не было", - говорится в Telegram-канале Благовещенского городского суда.
Преступные действия благовещенца пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. В момент передачи денег, которые оказались муляжами, его задержали. В суде он признал вину, сотрудничал со следствием и раскаялся.
"Суд признал Удода виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он также обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей в доход государства", - отмечается в тексте.
