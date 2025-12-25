Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые дорогие новогодние блюда в мире
Названы самые дорогие новогодние блюда в мире
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Дороже всего в мире приготовить традиционное новогоднее или рождественское блюдо в Японии, дешевле всего - в России, выяснили корреспонденты РИА Новости по данным местных супермаркетов. Агентство проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в разных странах мира. Для расчетов бралось блюдо весом около двух килограмм. Кроме того, для закусок и напитков, которые можно встретить на праздничном столе, учитывались 500 грамм картофеля, по 600 грамм помидоров и огурцов, по 1 килограмму апельсинов, мандаринов и винограда, а также по 400 грамм мясной нарезки и сыра, бутылка игристого вина и бутылка крепкого алкоголя по 750 миллилитров, полкило хлеба и традиционный десерт. При этом в некоторых странах набор продуктов корректировался с учетом местных традиций и особенностей кухни. Например, в Армении вместо ветчины учитывалась бастурма, а в Великобритании и Южной Африке брюссельская капуста, а не огурцы. ГВОЗДЬ СТОЛА Самым дорогим традиционным праздничным блюдом оказались японские о-сэти рери - это коробка, наполненная различными продуктами и закусками, каждая из которых символизирует пожелание в новом году. Подать такую философию к столу обойдется примерно в 53 доллара за семейную порцию. Также высокие расходы несут британцы, которые готовят на Рождество индейку, маринованную в различных специях - на приготовление уйдет около 44 долларов. В топ-5 также вошли нога ягенка, маринованная в пахте, которую принято готовить в ЮАР на Рождество (40 долларов), австралийская индейка (32 доллара) и греческое рагу из баранины с пастой орзо (27,9 доллара). Следом расположился традиционный для Южной Кореи суп с говядиной и рисовыми клецками ттоккук (23 доллара). Корейцы верят, что, съев порцию этого блюда, они станут на год старше. Индейка в США обойдется в 17 долларов, бешбармак в Казахстане и утка в Германии - примерно в 16 долларов, мексиканский тамале из кукурузного теста с начинкой из мяса, завернутого в кукурузные листья, - в 14 долларов, а венгерские голубцы - в 12 долларов. В число наиболее бюджетных главных блюд для праздника вошли оливье, который белорусы могут приобрести за 11 долларов, бразильская и канадская индюшки - за 10 и 9 долларов каждая - и армянская долма - 8,6 доллара. Гвоздь праздничного стола россиян - оливье - стал самым доступным блюдом среди рассмотренных стран: два килограмма обойдутся в 7 долларов. ДРУГИЕ УКРАШЕНИЯ СТОЛА Все оставшиеся блюда праздничного стола обойдутся дороже всего в Венгрии - 139 долларов, большая часть которых уйдет на палинку (фруктовый бренди) и десерт панеттоне. Стоит отметить, что во многих рассматриваемых странах алкоголь - самая большая статья расходов. Японцам из всего стола за 132 доллара дороже всего обойдутся закуски, сакэ и традиционный десерт вагаши. Армяне также больше всего денег потратят на алкоголь и закуски, а всего - около 130 долларов. Следом расположилась Южная Корея, где застолье обойдется в 119 долларов: по бюджету сильнее всего ударят "игристое" и соджу. Замкнула пятерку стран с одними из самых дорогих праздничных застолий Австралия - 101 доллар, из которых больше всего средств уйдет на алкоголь и традиционный здесь для Рождества торт-безе Павлова. Далее идут новогодние и рождественские столы Канады (78 долларов), Италии (77 долларов), Великобритании (75 долларов), США (72 доллара), Греции и Германии (примерно по 68 долларов), а также Мексики (67 долларов). У канадцев, немцев и греков самый дорогой элемент застолья - алкоголь, у итальянцев - панеттоне, у британцев - рождественский пуддинг, у американцев - пекановый пирог, а у мексиканцев - закуска из сыра и текила. В пятерку стран, где на блюда для праздничного застолья можно будет потратить меньше всего денег, вошли ЮАР, где из 66 долларов дороже всего эгг-ног по местному рецепту, Белоруссия с 56 долларами, из которых дороже всего торт "Мечта" и спиртное, а также Бразилия с 52 долларами. В Казахстане и России накрыть стол можно бюджетнее всего - за 45 и 43 доллара соответственно. При этом казахи и россияне больше всего потратят на сладкое: первые - на жент, а вторые - на торт.
05:17 25.12.2025
 
Названы самые дорогие новогодние блюда в мире

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Дороже всего в мире приготовить традиционное новогоднее или рождественское блюдо в Японии, дешевле всего - в России, выяснили корреспонденты РИА Новости по данным местных супермаркетов.
Агентство проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в разных странах мира. Для расчетов бралось блюдо весом около двух килограмм. Кроме того, для закусок и напитков, которые можно встретить на праздничном столе, учитывались 500 грамм картофеля, по 600 грамм помидоров и огурцов, по 1 килограмму апельсинов, мандаринов и винограда, а также по 400 грамм мясной нарезки и сыра, бутылка игристого вина и бутылка крепкого алкоголя по 750 миллилитров, полкило хлеба и традиционный десерт.
При этом в некоторых странах набор продуктов корректировался с учетом местных традиций и особенностей кухни. Например, в Армении вместо ветчины учитывалась бастурма, а в Великобритании и Южной Африке брюссельская капуста, а не огурцы.
ГВОЗДЬ СТОЛА
Самым дорогим традиционным праздничным блюдом оказались японские о-сэти рери - это коробка, наполненная различными продуктами и закусками, каждая из которых символизирует пожелание в новом году. Подать такую философию к столу обойдется примерно в 53 доллара за семейную порцию.
Также высокие расходы несут британцы, которые готовят на Рождество индейку, маринованную в различных специях - на приготовление уйдет около 44 долларов. В топ-5 также вошли нога ягенка, маринованная в пахте, которую принято готовить в ЮАР на Рождество (40 долларов), австралийская индейка (32 доллара) и греческое рагу из баранины с пастой орзо (27,9 доллара).
Следом расположился традиционный для Южной Кореи суп с говядиной и рисовыми клецками ттоккук (23 доллара). Корейцы верят, что, съев порцию этого блюда, они станут на год старше.
Индейка в США обойдется в 17 долларов, бешбармак в Казахстане и утка в Германии - примерно в 16 долларов, мексиканский тамале из кукурузного теста с начинкой из мяса, завернутого в кукурузные листья, - в 14 долларов, а венгерские голубцы - в 12 долларов.
В число наиболее бюджетных главных блюд для праздника вошли оливье, который белорусы могут приобрести за 11 долларов, бразильская и канадская индюшки - за 10 и 9 долларов каждая - и армянская долма - 8,6 доллара. Гвоздь праздничного стола россиян - оливье - стал самым доступным блюдом среди рассмотренных стран: два килограмма обойдутся в 7 долларов.
ДРУГИЕ УКРАШЕНИЯ СТОЛА
Все оставшиеся блюда праздничного стола обойдутся дороже всего в Венгрии - 139 долларов, большая часть которых уйдет на палинку (фруктовый бренди) и десерт панеттоне. Стоит отметить, что во многих рассматриваемых странах алкоголь - самая большая статья расходов. Японцам из всего стола за 132 доллара дороже всего обойдутся закуски, сакэ и традиционный десерт вагаши. Армяне также больше всего денег потратят на алкоголь и закуски, а всего - около 130 долларов.
Следом расположилась Южная Корея, где застолье обойдется в 119 долларов: по бюджету сильнее всего ударят "игристое" и соджу. Замкнула пятерку стран с одними из самых дорогих праздничных застолий Австралия - 101 доллар, из которых больше всего средств уйдет на алкоголь и традиционный здесь для Рождества торт-безе Павлова.
Далее идут новогодние и рождественские столы Канады (78 долларов), Италии (77 долларов), Великобритании (75 долларов), США (72 доллара), Греции и Германии (примерно по 68 долларов), а также Мексики (67 долларов). У канадцев, немцев и греков самый дорогой элемент застолья - алкоголь, у итальянцев - панеттоне, у британцев - рождественский пуддинг, у американцев - пекановый пирог, а у мексиканцев - закуска из сыра и текила.
В пятерку стран, где на блюда для праздничного застолья можно будет потратить меньше всего денег, вошли ЮАР, где из 66 долларов дороже всего эгг-ног по местному рецепту, Белоруссия с 56 долларами, из которых дороже всего торт "Мечта" и спиртное, а также Бразилия с 52 долларами. В Казахстане и России накрыть стол можно бюджетнее всего - за 45 и 43 доллара соответственно. При этом казахи и россияне больше всего потратят на сладкое: первые - на жент, а вторые - на торт.
 
