Код "47", или как добиться оплаты больничного после увольнения

Код "47", или как добиться оплаты больничного после увольнения

С 2025 года в России начали действовать новые правила оформления больничных листов. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. С 2025 года в России начали действовать новые правила оформления больничных листов.Так, в случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем.С 1 января 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и называются электронный лист нетрудоспособности (далее – ЭЛН), поэтому уведомлять работодателя об его открытии больше не нужно (данная функция сейчас возложена на СФР). Однако для получения своевременных выплат бывшему работнику желательно сообщить номер ЭЛН своему предыдущему работодателю. Проверить статус ЭЛН можно в приложении "Госуслуги".Важно! Согласно ст. 14.1 закона № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29.12.2006 (ред. от 29.09.2025), прежний работодатель обязан оплатить больничный лист экс-сотруднику только при выполнении двух условий:Оплату больничного листа за первые три дня временной нетрудоспособности осуществляет страхователь по последнему месту работы застрахованного лица, при этом работодатель обязан оплатить больничный лист, даже если, например, бывший сотрудник был уволен за прогул. Оставшиеся дни будут оплачены Социальным фондом России (далее СФР) при получении больничного листа с кодом 47, который означает, что больничный лист был открыт в течение 30 календарных дней после увольнения (прекращения) трудового договора.Рассмотрим некоторые возможные случаи отказа работодателя или СФР в оплате больничного бывшему работнику:Важно! Для расчета суммы выплат по больничному листу берется средний заработок за два предыдущих года: в 2025 году пособие рассчитают на основе данных за 2024 и 2023 годы. Учитываются все официальные доходы, на которые начислялись страховые взносы.Например:Если больничный был официально оформлен в установленный законом № 255-ФЗ срок, то бывший работник при наличии стажа до пяти лет получит 60% от среднего заработка.Для расчета суммы выплат по больничному листу после увольнения работника (при наличии "маленького" трудового стажа (менее 6 месяцев) установлены определенные нормы. Так, в 2025 году сумма выплат рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ) (меньше этой суммы не может заплатить ни работодатель, ни СФР). Минимальный размер выплат за один день в 2025 году в России составляет в месяцах с 31 днем - 723, 67 рублей, с 30 днями- 748 рублей, в феврале - 801,43 рубля.Максимальный размер выплаты за день больничного в 2025 году составляет 5 673,97 рублей (максимально возможный размер больничных выплат в месяц составляет 172 488,69 рублей при условии наличия у работника стажа 8+ лет, исходя суммарной предельной базы за 2023-2024 годы, разделенной на 730 дней).На 2026 год СФР установил следующий лимит выплат в зависимости от стажа:Автор - доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая

2025

