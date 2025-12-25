https://1prime.ru/20251225/bolnichnyy-865923608.html

Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного в 2025 году

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России. "Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда. Отмечается, что произошел рост выплат по больничным. Увеличение расходов фонда связано не с тем, что граждане стали чаще оформлять больничные листы, а с ростом их стоимости. "Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства", - подчеркнули в Социальном фонде. Уточняется, что расходы на больничные листы на 2026 год учтены с учетом прогнозируемого роста.

