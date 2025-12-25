Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного в 2025 году - 25.12.2025
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного в 2025 году
Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T20:23+0300
2025-12-25T20:57+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России. "Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда. Отмечается, что произошел рост выплат по больничным. Увеличение расходов фонда связано не с тем, что граждане стали чаще оформлять больничные листы, а с ростом их стоимости. "Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства", - подчеркнули в Социальном фонде. Уточняется, что расходы на больничные листы на 2026 год учтены с учетом прогнозируемого роста.
общество , россия, рф, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Социальный фонд
20:23 25.12.2025 (обновлено: 20:57 25.12.2025)
 
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного в 2025 году

Соцфонд: средняя стоимость одного дня больничного в РФ составила 1 831 руб в 2025 году

Больничный лист
Больничный лист
Больничный лист. Архивное фото
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России.
"Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Отмечается, что произошел рост выплат по больничным. Увеличение расходов фонда связано не с тем, что граждане стали чаще оформлять больничные листы, а с ростом их стоимости.
"Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства", - подчеркнули в Социальном фонде.
Уточняется, что расходы на больничные листы на 2026 год учтены с учетом прогнозируемого роста.
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января
Вчера, 02:02
 
