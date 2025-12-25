https://1prime.ru/20251225/bortprovodniki-865897159.html
Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев
Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев - 25.12.2025, ПРАЙМ
Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев
Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным для них является изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях.
Авиаперевозчики отметили, что обучение бортпроводников - сложный процесс, его продолжительность зависит от имеющейся у человека квалификации. Помимо обучения, бортпроводникам нужно готовить большое количество летных документов, а также сдавать непростые экзамены.
"Если у бортпроводника нет свидетельства, процесс обучения до первого рейса идет от 2 до 3,5 месяцев", - рассказала заместитель генерального директора Azur Air по образовательной деятельности Ирина Соловьева.
Бортпроводники во время обучения проходят теоретические и практические занятия, которые помогают получить навыки, необходимые для обеспечения высокого уровня сервиса, комфорта и безопасности пассажиров.
"Спектр дисциплин обширен: это основы авиационного законодательства, аварийно-спасательные и сервисные процедуры, изучение особенностей управления ресурсами экипажа и человеческого фактора, а также многое другое", - отметили в "Аэрофлоте".
Авиакомпании также рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются бортпроводники в процессе обучения.
"Со слов обучающихся, самыми сложными дисциплинами в процессе обучения традиционно являются: изучение конструкции самолёта и аварийно-спасательная подготовка. Занятия по аварийно-спасательной подготовке требуют от слушателей психологической устойчивости, умения быстро принимать решения и чётко выполнять обязанности под воздействием стресса", - сообщили в S7 ("Сибирь").
