Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев

2025-12-25T02:46+0300

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным для них является изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях. Авиаперевозчики отметили, что обучение бортпроводников - сложный процесс, его продолжительность зависит от имеющейся у человека квалификации. Помимо обучения, бортпроводникам нужно готовить большое количество летных документов, а также сдавать непростые экзамены. "Если у бортпроводника нет свидетельства, процесс обучения до первого рейса идет от 2 до 3,5 месяцев", - рассказала заместитель генерального директора Azur Air по образовательной деятельности Ирина Соловьева. Бортпроводники во время обучения проходят теоретические и практические занятия, которые помогают получить навыки, необходимые для обеспечения высокого уровня сервиса, комфорта и безопасности пассажиров. "Спектр дисциплин обширен: это основы авиационного законодательства, аварийно-спасательные и сервисные процедуры, изучение особенностей управления ресурсами экипажа и человеческого фактора, а также многое другое", - отметили в "Аэрофлоте". Авиакомпании также рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются бортпроводники в процессе обучения. "Со слов обучающихся, самыми сложными дисциплинами в процессе обучения традиционно являются: изучение конструкции самолёта и аварийно-спасательная подготовка. Занятия по аварийно-спасательной подготовке требуют от слушателей психологической устойчивости, умения быстро принимать решения и чётко выполнять обязанности под воздействием стресса", - сообщили в S7 ("Сибирь").

2025

