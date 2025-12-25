Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины - 25.12.2025
"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины
"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины
Украинская беженка бросила учебу в британском колледже после того, как преподаватели посоветовали ей изучать русский язык, сообщает Guardian. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Украинская беженка бросила учебу в британском колледже после того, как преподаватели посоветовали ей изучать русский язык, сообщает Guardian. "В течение года она изучала экономику, политологию и статистику. &lt;...&gt; 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык", — говорится в статье.Эта просьба вызвала возмущение у украинской студентки, чей отец служит в Вооружённых силах Украины. Она выразила недовольство тем, что в колледже "вместо проявления сочувствия или оказания помощи продолжали настаивать на смене учебного курса". Представитель колледжа, в свою очередь, заявил, что учебное заведение заботится о своих студентах и делает все возможное для решения возникающих проблем и жалоб.Ранее Guardian сообщала о снижении одобрения заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании, так как МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в общем безопасные".
23:20 25.12.2025
 
"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины

Guardian: украинская беженка бросила учебу в Британии из-за призывов учить русский

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Великобритания
Великобритания - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Украинская беженка бросила учебу в британском колледже после того, как преподаватели посоветовали ей изучать русский язык, сообщает Guardian.
"В течение года она изучала экономику, политологию и статистику. <...> 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык", — говорится в статье.
Эта просьба вызвала возмущение у украинской студентки, чей отец служит в Вооружённых силах Украины. Она выразила недовольство тем, что в колледже "вместо проявления сочувствия или оказания помощи продолжали настаивать на смене учебного курса".
Представитель колледжа, в свою очередь, заявил, что учебное заведение заботится о своих студентах и делает все возможное для решения возникающих проблем и жалоб.
Ранее Guardian сообщала о снижении одобрения заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании, так как МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в общем безопасные".
УКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯКиевМВД
 
 
