"Учить русский". В Британии разгорелся скандал из-за студентки с Украины

Украинская беженка бросила учебу в британском колледже после того, как преподаватели посоветовали ей изучать русский язык, сообщает Guardian. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Украинская беженка бросила учебу в британском колледже после того, как преподаватели посоветовали ей изучать русский язык, сообщает Guardian. "В течение года она изучала экономику, политологию и статистику. <...> 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык", — говорится в статье.Эта просьба вызвала возмущение у украинской студентки, чей отец служит в Вооружённых силах Украины. Она выразила недовольство тем, что в колледже "вместо проявления сочувствия или оказания помощи продолжали настаивать на смене учебного курса". Представитель колледжа, в свою очередь, заявил, что учебное заведение заботится о своих студентах и делает все возможное для решения возникающих проблем и жалоб.Ранее Guardian сообщала о снижении одобрения заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании, так как МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в общем безопасные".

