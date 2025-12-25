Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром - 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром - 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления о поддержке Украины. "Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил Соскин. Соскин также отметил, что нынешнее чешское руководство проявляет неприязнь к Зеленскому и не намерено поддерживать Киев в ущерб своим избирателям. "Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин. По сообщению Le Monde, министр обороны Чехии Яромир Зуне не может делать публичные высказывания об Украине после его заявлений о продолжении помощи Киеву. Этот вопрос теперь контролируется премьер-министром Андреем Бабишем. Окамура утверждал, что средства чешских граждан не будут использованы для покупки оружия и боеприпасов для Украины или для поддержки конфликта. Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО и представляют собой опасную игру. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия с Запада Украине мешают переговорам и могут привести к негативным последствиям.
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром

Соскин: Киев попытается отомстить Чехии из-за ситуации с помощью Украине

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления о поддержке Украины.
"Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил Соскин.
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
Соскин также отметил, что нынешнее чешское руководство проявляет неприязнь к Зеленскому и не намерено поддерживать Киев в ущерб своим избирателям.
"Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин.
По сообщению Le Monde, министр обороны Чехии Яромир Зуне не может делать публичные высказывания об Украине после его заявлений о продолжении помощи Киеву. Этот вопрос теперь контролируется премьер-министром Андреем Бабишем.
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
Окамура утверждал, что средства чешских граждан не будут использованы для покупки оружия и боеприпасов для Украины или для поддержки конфликта.
Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО и представляют собой опасную игру. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия с Запада Украине мешают переговорам и могут привести к негативным последствиям.
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву
