https://1prime.ru/20251225/chekhiya-865900735.html

"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром

"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром - 25.12.2025, ПРАЙМ

"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T07:33+0300

2025-12-25T07:33+0300

2025-12-25T07:33+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

чехия

олег соскин

сергей лавров

le monde

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/75892/97/758929766_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_8f097f2579c123a8ab0f257c997bb290.jpg

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления о поддержке Украины. "Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил Соскин. Соскин также отметил, что нынешнее чешское руководство проявляет неприязнь к Зеленскому и не намерено поддерживать Киев в ущерб своим избирателям. "Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин. По сообщению Le Monde, министр обороны Чехии Яромир Зуне не может делать публичные высказывания об Украине после его заявлений о продолжении помощи Киеву. Этот вопрос теперь контролируется премьер-министром Андреем Бабишем. Окамура утверждал, что средства чешских граждан не будут использованы для покупки оружия и боеприпасов для Украины или для поддержки конфликта. Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО и представляют собой опасную игру. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия с Запада Украине мешают переговорам и могут привести к негативным последствиям.

https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html

https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html

https://1prime.ru/20251224/chekhiya-865880397.html

украина

киев

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, чехия, олег соскин, сергей лавров, le monde, нато, мид рф