https://1prime.ru/20251225/chekhiya-865900735.html
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:33+0300
2025-12-25T07:33+0300
2025-12-25T07:33+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
чехия
олег соскин
сергей лавров
le monde
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/97/758929766_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_8f097f2579c123a8ab0f257c997bb290.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Киев может предпринять попытки отомстить Чехии после того, как чешскому министру обороны Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления о поддержке Украины. "Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил Соскин. Соскин также отметил, что нынешнее чешское руководство проявляет неприязнь к Зеленскому и не намерено поддерживать Киев в ущерб своим избирателям. "Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин. По сообщению Le Monde, министр обороны Чехии Яромир Зуне не может делать публичные высказывания об Украине после его заявлений о продолжении помощи Киеву. Этот вопрос теперь контролируется премьер-министром Андреем Бабишем. Окамура утверждал, что средства чешских граждан не будут использованы для покупки оружия и боеприпасов для Украины или для поддержки конфликта. Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО и представляют собой опасную игру. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия с Запада Украине мешают переговорам и могут привести к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html
https://1prime.ru/20251224/chekhiya-865880397.html
украина
киев
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/97/758929766_36:0:603:425_1920x0_80_0_0_1fe4a58536fc00c2a7600b454dd8047b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, чехия, олег соскин, сергей лавров, le monde, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЧЕХИЯ, Олег Соскин, Сергей Лавров, Le Monde, НАТО, МИД РФ
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
Соскин: Киев попытается отомстить Чехии из-за ситуации с помощью Украине