Путин заявил о дефиците рабочей силы на российском рынке
Путин заявил о дефиците рабочей силы на российском рынке - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о дефиците рабочей силы на российском рынке
25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Сегодня на рынке труда России наблюдается дефицит свободной рабочей силы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
