Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/dolina-865916687.html
СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье
СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье - 25.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье
Певица Лариса Долина намерена взыскать с Полины Лурье порядка миллиона рублей за оплату коммунальных услуг в квартире в Хамовниках, сообщает Life. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:14+0300
2025-12-25T16:14+0300
бизнес
мосгорсуд
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина намерена взыскать с Полины Лурье порядка миллиона рублей за оплату коммунальных услуг в квартире в Хамовниках, сообщает Life."Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.Также отмечается, что после продажи квартиры полтора года назад Долина продолжала оплачивать коммунальные счета. Теперь ее представители хотят вернуть эти деньги от новой владелицы за весь указанный период.Афера с квартиройПрошлым летом Долина оказалась в центре внимания после того, как заявила, что стала жертвой мошенников, из-за которых продала свою квартиру в центре столицы. Мошенники в течение четырех месяцев убеждали артистку и, под предлогом сохранения средств, убедили перевести накопления на "безопасные" счета и отдать вырученные от продажи недвижимости деньги курьеру. Ущерб артиска оценила в минимум 317 миллионов рублей.Злоумышленников вскоре задержали. В ноябре Балашихинский городской суд вынес приговор: Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев получили сроки от четырех до семи лет лишения свободы и были оштрафованы на 900 тысяч рублей каждый.Одновременно с этим певица попыталась аннулировать сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности, в результате чего Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд сочли это решение обоснованным. После этого Лурье обратилась в инстанцию высшего уровня.На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
https://1prime.ru/20251224/sud-865894905.html
https://1prime.ru/20251224/dolina-865880072.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_083f9441bcc6718abb55a1f5544da9db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мосгорсуд, недвижимость, общество
Бизнес, Мосгорсуд, Недвижимость, Общество
16:14 25.12.2025
 
СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье

Life: Долина хочет взыскать около миллиона рублей с Лурье за ЖКХ

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Золотой Граммофон" в Москве
Церемония вручения премии Золотой Граммофон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина намерена взыскать с Полины Лурье порядка миллиона рублей за оплату коммунальных услуг в квартире в Хамовниках, сообщает Life.
"Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Долина дала концерт в Москве накануне суда
Вчера, 23:45
Также отмечается, что после продажи квартиры полтора года назад Долина продолжала оплачивать коммунальные счета. Теперь ее представители хотят вернуть эти деньги от новой владелицы за весь указанный период.

Афера с квартирой

Прошлым летом Долина оказалась в центре внимания после того, как заявила, что стала жертвой мошенников, из-за которых продала свою квартиру в центре столицы. Мошенники в течение четырех месяцев убеждали артистку и, под предлогом сохранения средств, убедили перевести накопления на "безопасные" счета и отдать вырученные от продажи недвижимости деньги курьеру. Ущерб артиска оценила в минимум 317 миллионов рублей.
Злоумышленников вскоре задержали. В ноябре Балашихинский городской суд вынес приговор: Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев получили сроки от четырех до семи лет лишения свободы и были оштрафованы на 900 тысяч рублей каждый.
Одновременно с этим певица попыталась аннулировать сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности, в результате чего Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд сочли это решение обоснованным. После этого Лурье обратилась в инстанцию высшего уровня.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой
Вчера, 16:59
 
БизнесМосгорсудНедвижимостьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала