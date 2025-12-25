СМИ рассказали, что Долина потребовала от Лурье

https://1prime.ru/20251225/dolina-865916687.html
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина намерена взыскать с Полины Лурье порядка миллиона рублей за оплату коммунальных услуг в квартире в Хамовниках, сообщает Life."Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.Также отмечается, что после продажи квартиры полтора года назад Долина продолжала оплачивать коммунальные счета. Теперь ее представители хотят вернуть эти деньги от новой владелицы за весь указанный период.Афера с квартиройПрошлым летом Долина оказалась в центре внимания после того, как заявила, что стала жертвой мошенников, из-за которых продала свою квартиру в центре столицы. Мошенники в течение четырех месяцев убеждали артистку и, под предлогом сохранения средств, убедили перевести накопления на "безопасные" счета и отдать вырученные от продажи недвижимости деньги курьеру. Ущерб артиска оценила в минимум 317 миллионов рублей.Злоумышленников вскоре задержали. В ноябре Балашихинский городской суд вынес приговор: Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев получили сроки от четырех до семи лет лишения свободы и были оштрафованы на 900 тысяч рублей каждый.Одновременно с этим певица попыталась аннулировать сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности, в результате чего Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд сочли это решение обоснованным. После этого Лурье обратилась в инстанцию высшего уровня.На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
