Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках. "Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения",- огласила решение судья.
