Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251225/dolina-865918494.html
Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников
Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников - 25.12.2025, ПРАЙМ
Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников
Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:24+0300
2025-12-25T17:24+0300
происшествия
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках. "Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения",- огласила решение судья.
https://1prime.ru/20251225/advokat-865901634.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_8d1adc4d9f19864aebf4cbd8411e148c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость
Происшествия, Недвижимость
17:24 25.12.2025
 
Долиной не разрешили пожить в квартире Лурье до конца праздников

Суд не разрешил Долиной пожить в квартире Лурье до конца новогодних праздников

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
"Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения",- огласила решение судья.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, сообщила адвокат
08:26
 
ПроисшествияНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала