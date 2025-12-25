https://1prime.ru/20251225/dolina-865918904.html

Адвокат Долиной заявила что хотела решить дело миром

Адвокат Долиной заявила что хотела решить дело миром - 25.12.2025, ПРАЙМ

Адвокат Долиной заявила что хотела решить дело миром

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Полины Лурье и её адвоката не получила, передает... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T17:16+0300

2025-12-25T17:16+0300

2025-12-25T17:16+0300

общество

россия

мосгорсуд

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865918733_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_4f1469345bd0a9f8c325867d12b8fbdc.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Полины Лурье и её адвоката не получила, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. "Мы озвучивали какие-то предложения (стороне Лурье - ред.), мы не получаем никакого ответа… на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями со ссылкой на адвоката (Лурье) Светлану Александровну. Буквально вчера направили мировое соглашение… никакого ответа", - сказала Пухова. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

https://1prime.ru/20251225/dolina-865916687.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мосгорсуд, верховный суд