МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Полины Лурье и её адвоката не получила, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. "Мы озвучивали какие-то предложения (стороне Лурье - ред.), мы не получаем никакого ответа… на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями со ссылкой на адвоката (Лурье) Светлану Александровну. Буквально вчера направили мировое соглашение… никакого ответа", - сказала Пухова. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
17:16 25.12.2025
 
Адвокат Долиной заявила что хотела решить дело миром

Адвокат Долиной заявила что хотела решить дело миром, но не получила ответ от Лурье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова
Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Полины Лурье и её адвоката не получила, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Мы озвучивали какие-то предложения (стороне Лурье - ред.), мы не получаем никакого ответа… на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями со ссылкой на адвоката (Лурье) Светлану Александровну. Буквально вчера направили мировое соглашение… никакого ответа", - сказала Пухова.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
