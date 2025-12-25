https://1prime.ru/20251225/dolina-865919043.html

Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках

25.12.2025

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд постановил, что певица Лариса Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Выселить Долину Ларису Александровну... По адресу: город Москва, Хамовники, Ксеньинский переулок", - сказала судья Ольга Новикова. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

