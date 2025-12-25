https://1prime.ru/20251225/dolina-865919043.html
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд постановил, что певица Лариса Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:26+0300
2025-12-25T17:26+0300
2025-12-25T17:26+0300
происшествия
недвижимость
москва
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд постановил, что певица Лариса Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Выселить Долину Ларису Александровну... По адресу: город Москва, Хамовники, Ксеньинский переулок", - сказала судья Ольга Новикова. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
https://1prime.ru/20251225/lure-865918212.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, москва, мосгорсуд, верховный суд
Происшествия, Недвижимость, МОСКВА, Мосгорсуд, Верховный суд
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках
Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую купила Лурье