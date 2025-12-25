Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках
происшествия
недвижимость
москва
мосгорсуд
верховный суд
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд постановил, что певица Лариса Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Выселить Долину Ларису Александровну... По адресу: город Москва, Хамовники, Ксеньинский переулок", - сказала судья Ольга Новикова. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
недвижимость, москва, мосгорсуд, верховный суд
Происшествия, Недвижимость, МОСКВА, Мосгорсуд, Верховный суд
17:26 25.12.2025
 
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд постановил, что певица Лариса Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Выселить Долину Ларису Александровну... По адресу: город Москва, Хамовники, Ксеньинский переулок", - сказала судья Ольга Новикова.
Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.
Решение вступает в силу немедленно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной
Происшествия Недвижимость МОСКВА Мосгорсуд Верховный суд
 
 
