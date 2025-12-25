Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. "Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", - сказала адвокат.
17:31 25.12.2025
 
Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", - сказала адвокат.
