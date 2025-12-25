https://1prime.ru/20251225/dolina-865919357.html
Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу
Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу - 25.12.2025, ПРАЙМ
Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу
Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. | 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. "Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", - сказала адвокат.
