https://1prime.ru/20251225/dolina-865919357.html

Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу

Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу - 25.12.2025, ПРАЙМ

Решение о выселении Долиной из квартиры вступило в силу

Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T17:31+0300

2025-12-25T17:31+0300

2025-12-25T17:31+0300

происшествия

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. "Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", - сказала адвокат.

https://1prime.ru/20251225/dolina-865918904.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы