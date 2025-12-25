"С размахом". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении

https://1prime.ru/20251225/dolina-865923278.html

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Певице Ларисе Долиной после после резонансного дела, связанного с квартирой, придется искать дополнительные источники дохода, предположил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru."Долиной придется искать источники дохода дополнительные, потому что сейчас поток денег ослаб. А так как певица с определенным размахом живет, привыкнуть к чему-то другому ей будет очень сложно", — считает он.По мнению продюсера, певица не станет отказываться от выступлений, даже если это будут концерты на небольшую аудиторию с невысокими гонорарами.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в районе Хамовники, которую она приобрела за 112 миллионов рублей у Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенничества. Ранее вынесенные судебные решения, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников, были отменены. Все время, пока продолжались судебные споры, артистка проживала в этой квартире. В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, которую у неё приобрела Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

