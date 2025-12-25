Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение суда о выселении

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Лариса Долина спокойно восприняла судебное решение о выселении из квартиры, рассказала адвокат певицы Мария Пухова изданию aif.ru. "Сразу после решения суда я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила "спасибо" и больше ничего", — поделилась она.Мария Пухова также отметила, что "Лариса Александровна чувствует себя нормально".Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в районе Хамовники, которую она приобрела за 112 миллионов рублей у Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенничества. Ранее вынесенные судебные решения, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников, были отменены. Все время, пока продолжались судебные споры, артистка проживала в этой квартире.В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, которую у неё приобрела Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
москва
20:50 25.12.2025
 
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение суда о выселении

© РИА Новости . Алексей Никольский
Певица Лариса Долина
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Лариса Долина спокойно восприняла судебное решение о выселении из квартиры, рассказала адвокат певицы Мария Пухова изданию aif.ru.
"Сразу после решения суда я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила "спасибо" и больше ничего", — поделилась она.
Мария Пухова также отметила, что "Лариса Александровна чувствует себя нормально".

Афера с квартирой

Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в районе Хамовники, которую она приобрела за 112 миллионов рублей у Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенничества. Ранее вынесенные судебные решения, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников, были отменены. Все время, пока продолжались судебные споры, артистка проживала в этой квартире.
В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, которую у неё приобрела Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
