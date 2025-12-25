Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара

https://1prime.ru/20251225/dollar-865842962.html

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Золото прочно заняло позицию главного защитного актива, да еще и приносит рекордную прибыль. Именно инвестиции в золото обещают стать новым трендом 2026 года для инвесторов вместо вложений в доллар, рассказал агентству “Прайм” CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, за 2025 год цена металла выросла более чем на 60% и за год обновила свыше 50 исторических максимумов. Столь мощное движение опиралось на фундаментальные факторы. Усиление глобального тренда на дедолларизацию и снижение доверия к доллару США сделали золото естественной альтернативой традиционным валютным инструментам.Существенную роль в поддержке рынка играют центральные банки, продолжающие наращивание золотых резервов.“Инвестиционный интерес к золоту растет по всему миру — как на Западе, так и на Востоке. По данным Всемирного золотого совета, глобальные инвестиции в золотые слитки и монеты превышают 300 тонн уже четвертый квартал подряд”, - говорит Мольдерф.Показательно, что золото начинает играть роль базового актива даже в экосистеме цифровых финансов. Этот процесс повышает прозрачность рынка и расширяет доступ к металлу, подтверждая перспективность таких инструментов, как "Е-Золото", сочетающих удобство цифровых формата с надежностью реального актива.Оценки ведущих мировых аналитиков по золоту на 2026 год сходятся в одном — потенциал роста сохраняется. На этом фоне меняется и подход к формированию инвестиционных портфелей. Если ранее эксперты рекомендовали держать в золоте около 10% активов, то сегодня все чаще звучат оценки в пользу увеличения доли до 20%.В новой реальности драгметаллы перестают быть пассивной страховкой и формируют полноценное защитное ядро портфеля, способное приносить доход. Для частных инвесторов наиболее востребованными остаются физические слитки и монеты, а также инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать дополнительный доход в качестве дивидендов, заключил Мольдерф.

