Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/dollar-865842962.html
Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара
Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара - 25.12.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара
Золото прочно заняло позицию главного защитного актива, да еще и приносит рекордную прибыль. Именно инвестиции в золото обещают стать новым трендом 2026 года... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T02:02+0300
2025-12-25T02:02+0300
золото
рынок
сша
биржевые цены на золото
мировой спрос на золото
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_0:277:3086:2013_1920x0_80_0_0_6174d47a26449dbdbd348d016419996d.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Золото прочно заняло позицию главного защитного актива, да еще и приносит рекордную прибыль. Именно инвестиции в золото обещают стать новым трендом 2026 года для инвесторов вместо вложений в доллар, рассказал агентству “Прайм” CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, за 2025 год цена металла выросла более чем на 60% и за год обновила свыше 50 исторических максимумов. Столь мощное движение опиралось на фундаментальные факторы. Усиление глобального тренда на дедолларизацию и снижение доверия к доллару США сделали золото естественной альтернативой традиционным валютным инструментам.Существенную роль в поддержке рынка играют центральные банки, продолжающие наращивание золотых резервов.“Инвестиционный интерес к золоту растет по всему миру — как на Западе, так и на Востоке. По данным Всемирного золотого совета, глобальные инвестиции в золотые слитки и монеты превышают 300 тонн уже четвертый квартал подряд”, - говорит Мольдерф.Показательно, что золото начинает играть роль базового актива даже в экосистеме цифровых финансов. Этот процесс повышает прозрачность рынка и расширяет доступ к металлу, подтверждая перспективность таких инструментов, как "Е-Золото", сочетающих удобство цифровых формата с надежностью реального актива.Оценки ведущих мировых аналитиков по золоту на 2026 год сходятся в одном — потенциал роста сохраняется. На этом фоне меняется и подход к формированию инвестиционных портфелей. Если ранее эксперты рекомендовали держать в золоте около 10% активов, то сегодня все чаще звучат оценки в пользу увеличения доли до 20%.В новой реальности драгметаллы перестают быть пассивной страховкой и формируют полноценное защитное ядро портфеля, способное приносить доход. Для частных инвесторов наиболее востребованными остаются физические слитки и монеты, а также инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать дополнительный доход в качестве дивидендов, заключил Мольдерф.
https://1prime.ru/20251222/zoloto-865790534.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_09a01fd663e42dc688913db34c5bd01d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, рынок, сша, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото, финансы
золото, Рынок, США, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото, Финансы
02:02 25.12.2025
 
Россиянам рассказали, во что вкладывать в 2026 году вместо доллара

Эксперт Мольдерф: золото становится для инвесторов "новым долларом"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Золото прочно заняло позицию главного защитного актива, да еще и приносит рекордную прибыль. Именно инвестиции в золото обещают стать новым трендом 2026 года для инвесторов вместо вложений в доллар, рассказал агентству “Прайм” CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
По его словам, за 2025 год цена металла выросла более чем на 60% и за год обновила свыше 50 исторических максимумов. Столь мощное движение опиралось на фундаментальные факторы. Усиление глобального тренда на дедолларизацию и снижение доверия к доллару США сделали золото естественной альтернативой традиционным валютным инструментам.
Золотые слитки
Стоимость золота обновила исторический рекорд
22 декабря, 08:40
Существенную роль в поддержке рынка играют центральные банки, продолжающие наращивание золотых резервов.
“Инвестиционный интерес к золоту растет по всему миру — как на Западе, так и на Востоке. По данным Всемирного золотого совета, глобальные инвестиции в золотые слитки и монеты превышают 300 тонн уже четвертый квартал подряд”, - говорит Мольдерф.
Показательно, что золото начинает играть роль базового актива даже в экосистеме цифровых финансов. Этот процесс повышает прозрачность рынка и расширяет доступ к металлу, подтверждая перспективность таких инструментов, как "Е-Золото", сочетающих удобство цифровых формата с надежностью реального актива.
Оценки ведущих мировых аналитиков по золоту на 2026 год сходятся в одном — потенциал роста сохраняется. На этом фоне меняется и подход к формированию инвестиционных портфелей. Если ранее эксперты рекомендовали держать в золоте около 10% активов, то сегодня все чаще звучат оценки в пользу увеличения доли до 20%.
В новой реальности драгметаллы перестают быть пассивной страховкой и формируют полноценное защитное ядро портфеля, способное приносить доход. Для частных инвесторов наиболее востребованными остаются физические слитки и монеты, а также инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать дополнительный доход в качестве дивидендов, заключил Мольдерф.
 
золотоРынокСШАбиржевые цены на золотомировой спрос на золотоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала