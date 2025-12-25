Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какое вино выбрать для фильма "Ирония судьбы"
Эксперт рассказал, какое вино выбрать для фильма "Ирония судьбы" - 25.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какое вино выбрать для фильма "Ирония судьбы"
Для просмотра фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" лучше всего подходит игристое с легкой сладостью, которое создаст ностальгическую атмосферу советского | 25.12.2025, ПРАЙМ
05:48 25.12.2025
 
Эксперт рассказал, какое вино выбрать для фильма "Ирония судьбы"

Эксперт Юрченко: для фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" подойдет риоха

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Для просмотра фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" лучше всего подходит игристое с легкой сладостью, которое создаст ностальгическую атмосферу советского Нового года, а вот для американской кинокартины "Отпуск по обмену" можно выбрать риоху, поделился советами с РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Если хотите попасть точно в настроение фильма, выберите игристое с легкой сладостью. Дозаж (содержание сахара) производители указывают на этикетке или контрэтикетке - ориентируйтесь на диапазон 8-10 грамм на литр. Такое вино создаст ностальгический флер советского Нового года, когда именно полусухие игристые были праздничным символом. Оно намного мягче классического брюта и звучит по-домашнему - подходящий фон для главной новогодней истории", - рассказал Юрченко.
Эксперт поделился, что для просмотра фильмов из серии "Елки" лучше всего выбирать отечественные игристые или белые, так как картины ассоциируются с современной российской новогодней культурой. "Я бы посоветовал игристые demi-sec (полусладкие - ред.) или брют со слегка повышенным дозажем. Они мягче, теплее и отзываются во вкусе теми самыми "полусухими" советских застолий, но при этом остаются актуальными и свежими", - отметил он.
По словам Юрченко, для другого фильма, "Чародеи" (1982), лучше всего подходит "Блан-де-нуар" из винограда сорта пино нуар. Такое вино тонкое и чуть искристое в аромате, оно отражает настроение фильма, где волшебство живет рядом с бытовой суетой. Оно лучше раскрывается свежим, поэтому стоит искать молодое вино. Оптимальная температура подачи составляет около 10 °C, если напиток слишком холодный - аромат потеряется.
В то же время для кинокартины "Плохой Санта" (2003, США) лучшим выбором станет классическое бордо, указывает сомелье. Так как такое вино выдержанное, с выраженными танинами (природные вещества, добавляющие глубину во вкусе напитка), его стоит пить неспешно. Подавать лучше слегка охлажденным, чтобы танины становились мягче, а аромат ягод и древесные ноты раскрывались полностью.
"Отпуск по обмену" (2006, США). Один из ярких моментов фильма - кадр, где главная героиня пьет риоху прямо из бутылки. В этом случае можно не спорить с персонажем - такое вино отлично подойдет и для новогоднего застолья. Риоха - это испанское красное вино из северного региона Ла-Риоха, чаще всего из сорта темпранильо. Оно бывает разных стилей - молодую риоху можно сочетать с легкими закусками или фруктами, а более выдержанную - с мясными блюдами и сырами", - объясняет Юрченко.
Вместе с тем, фильм "Четыре Рождества" (2008, США) хорошо сочетается с красным бургундским вином четырехлетней выдержки, оно идеально повторяет атмосферу фильма, рассказывает эксперт. Причем танины и кислотность, которые могли бы быть резкими в молодом вине, становятся после выдержки мягче, а вкус приятнее. Вину нужно дать "подышать" пару минут после наливания, так раскроются ароматы и появится глубина.
А вот кинокартину "Реальная любовь" (2003, Великобритания) можно смотреть с шампанским. По словам сомелье, вариант с яркой фруктовой ноткой, хорошей кислотностью и легкой текстурой создаст ту же атмосферу праздника, что и в фильме. При этом не стоит бояться пробовать вина от небольших производителей: их продукция часто не уступает по качеству известным маркам, а цена намного ниже.
 
