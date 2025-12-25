Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд перечислит детские пособия до 30 декабря
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые должны были прийти в январе, до 30 декабря включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - сказали в фонде. Так, до 30 декабря родители получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. "Зачисление средств до 30 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение пособий через банк. Если их доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", - уточнили в фонде.
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые должны были прийти в январе, до 30 декабря включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - сказали в фонде.
Так, до 30 декабря родители получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
"Зачисление средств до 30 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение пособий через банк. Если их доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", - уточнили в фонде.
