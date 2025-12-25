https://1prime.ru/20251225/fond-865906027.html

Соцфонд перечислит детские пособия до 30 декабря

Соцфонд перечислит детские пособия до 30 декабря - 25.12.2025, ПРАЙМ

Соцфонд перечислит детские пособия до 30 декабря

Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые должны были прийти в январе, до 30 декабря включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T11:10+0300

2025-12-25T11:10+0300

2025-12-25T11:10+0300

общество

социальный фонд

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9428f57bfbfc1b50e729897eccf8f810.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые должны были прийти в январе, до 30 декабря включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - сказали в фонде. Так, до 30 декабря родители получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. "Зачисление средств до 30 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение пособий через банк. Если их доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", - уточнили в фонде.

https://1prime.ru/20251219/putin-865718523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , социальный фонд, почта россии