Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины - эксперт
Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины - эксперт
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины за свои колониальные преступления, однако пострадавший на фоне этого французский бизнес может вынудить Париж пересмотреть свою позицию, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости алжирский эксперт Акрам Хариф.
В среду парламент Алжира единогласно принял законопроект о признании преступной колониальной политики, которую Франция проводила в стране в период в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года.
"Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины за свои колониальные преступления. Но полагаю, что цену за это заплатят французские компании, тогда, возможно, в Париже пересмотрят свою позицию. Алжир подобным шагом пытается вынести проблему во французскую политическую повестку и противостоять ультраправым", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Алжир не столько намерен требовать от Франции компенсаций, сколько принесения официальных извинений и ликвидации разрушительных действий на территории страны.
"Как, например, дезактивация загрязненной местности, где Франция проводила испытания ядерного и химического оружия", - добавил Хариф.
При этом в случае отказа Парижа от требований Алжира, двусторонние отношения станут символическими. "Без каких-либо перспектив на светлое будущее", - считает эксперт.
Так, авторы принятого закона выделили 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор.
Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.
Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.
Ранее зампредседателя партии "Движение общества за мир" Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы.
В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.
