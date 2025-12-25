Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины - эксперт

https://1prime.ru/20251225/frantsija-865896772.html

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины за свои колониальные преступления, однако пострадавший на фоне этого французский бизнес может вынудить Париж пересмотреть свою позицию, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости алжирский эксперт Акрам Хариф. В среду парламент Алжира единогласно принял законопроект о признании преступной колониальной политики, которую Франция проводила в стране в период в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года. "Алжиру будет сложно добиться от Франции признания вины за свои колониальные преступления. Но полагаю, что цену за это заплатят французские компании, тогда, возможно, в Париже пересмотрят свою позицию. Алжир подобным шагом пытается вынести проблему во французскую политическую повестку и противостоять ультраправым", - сказал он. По словам собеседника агентства, Алжир не столько намерен требовать от Франции компенсаций, сколько принесения официальных извинений и ликвидации разрушительных действий на территории страны. "Как, например, дезактивация загрязненной местности, где Франция проводила испытания ядерного и химического оружия", - добавил Хариф. При этом в случае отказа Парижа от требований Алжира, двусторонние отношения станут символическими. "Без каких-либо перспектив на светлое будущее", - считает эксперт. Так, авторы принятого закона выделили 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор. Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране. Ранее зампредседателя партии "Движение общества за мир" Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы. В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.

