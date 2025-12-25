https://1prime.ru/20251225/gaz-865924923.html

"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных

"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства.

экономика

газ

китай

алексей миллер

газпром

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. "И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".

китай

2025

Новости

газ, китай, алексей миллер, газпром