"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. | 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. "И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".
