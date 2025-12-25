Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных - 25.12.2025
"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных
"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. "И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".
газ, китай, алексей миллер, газпром
Экономика, Газ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром
21:48 25.12.2025
 
"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных

Миллер уверен, что "Газпром" будет ежегодно поставлять в Китай больше, чем по контракту

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства.
"И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".
Газпром
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию на 20 процентов
