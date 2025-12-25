https://1prime.ru/20251225/gazoprovod-865924389.html
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года. "Как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - приводит пресс-служба слова Миллера.
