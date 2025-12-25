Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251225/gazoprovod-865924389.html
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
"Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T21:15+0300
2025-12-25T21:15+0300
экономика
газ
алексей миллер
сила сибири
газпром
газопровод "сила сибири"
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/13/841331309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5936a8a87807a075c23b3911111979fe.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года. "Как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - приводит пресс-служба слова Миллера.
https://1prime.ru/20251225/novak-865911318.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/13/841331309_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_c4f0cc9c8ca0aa8b6adf7d86121c88a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, алексей миллер, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири", россия
Экономика, Газ, Алексей Миллер, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири", РОССИЯ
21:15 25.12.2025
 
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер

Миллер заверил, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" качественно и с опережением срока

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.
"Как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - приводит пресс-служба слова Миллера.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"
12:46
 
ЭкономикаГазАлексей МиллерСила СибириГазпромГазопровод "Сила Сибири"РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала