"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубометров газа

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2025 году поставит российским потребителям 386 миллиардов кубометров газа, это почти рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года. "В 2025 году потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" будет поставлено 386 миллиардов кубометров газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям", - приводит пресс-служба слова Миллера.
