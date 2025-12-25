В ГД предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты

https://1prime.ru/20251225/gd-865900383.html
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.
Соответствующий законопроект коммунисты внесут в Госдуму в четверг. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается изменить порядок расчёта размеров денежной компенсации и установить, что при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной палаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Как отмечается в тексте законопроекта, в настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных средств.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Афонин подчеркнул, что действующие штрафные санкции за задержку зарплаты "настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон". При этом, добавил он, в условиях "непрекращающегося роста цен и тарифов" задержка заработной платы оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.
"Мы считаем, что это необходимый шаг для наведения порядка в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся по всей стране", - констатировал политик.
